El ‘Monstruo’: Erick Moreno Hernández será trasladado al penal de Challapalca

El general de la Policía Nacional del Perú y jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, confirmó que Erick Moreno, alias ‘El Monstruo‘, será recluido en el penal de Challapalca una vez que sea extraditado desde Paraguay.

En declaraciones para Latina Noticias, el alto mando policial señaló que se pondrá en ejecución un plan estratégico de carácter reservado y coordinado con las autoridades paraguayas para que el peligroso cabecilla de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte‘ llegue al Perú para responder a la justicia.

Asimismo, informó que la Dirincri enviará un agentes policiales a Paraguay para garantizar la custodia de este criminal hasta que finalmente pise territorio peruano. Además, un equipo del Ministerio Público liderado por el fiscal Jorge Wayner Chávez Cotrina se encargará de la parte jurídica a fin que se consolide la extradición.

El ‘Monstruo’ regresa a Perú

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó a Latina Noticias que Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, será extraditado al Perú desde Paraguay el 28 de enero,

El cabecilla criminal llegará a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y acompañado por representantes del Ministerio Público, un médico legista, el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

