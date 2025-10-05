‘El Monstruo’ habría ideado estrategia para cobrar recompensa de S/ 1 millón por su captura

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, continúa sacudiendo el panorama nacional. Recientemente se conoció que Daiana Martínez, una joven de 25 años vinculada a este criminal, pretendería acceder a la recompensa de S/ 1 millón que ofrecía el Estado peruano por el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”.

Las autoridades sospechan que existe un acuerdo entre ambos, junto a la madre de la hija del “Monstruo”, para quedarse con el dinero mediante intermediarios, aprovechando que Martínez Valdez no tiene orden de captura.

¿QUIÉN ES DAIANA MARTÍNEZ VALDEZ?

Daiana Jasmín Martínez Valdez, de 25 años y nacionalidad paraguaya, fue durante meses el nexo financiero más importante de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, uno de los delincuentes más buscados del Perú.

No obstante, a pesar de que gran parte del dinero obtenido por extorsiones en Lima Norte fue enviado a cuentas vinculadas a ella, en ningún momento fue detenida ni investigada por las autoridades.

Cabe resaltar que, desde 2024, la policía peruana detectó múltiples transferencias a su nombre y al de otros 16 ciudadanos paraguayos. Los envíos provendrían de pagos de comerciantes, transportistas y empresarios extorsionados por la organización criminal. Sin embargo, Martínez logró mantenerse al margen de cualquier proceso judicial.

Las investigaciones también revelaron que el celular de Daiana estuvo activo en Brasil y luego en varias ciudades de Paraguay en agosto, días antes de la detención del delincuente. Aspirantes a colaboradores indicaron que recibían órdenes para retirar dinero en Perú y entregarlo a intermediarios que lo transferían al extranjero.

DECLARACIONES DE LIZETH CRUZ, EXPAREJA DE “EL MONSTRUO”

El testimonio de Lizeth Cruz, expareja de “El Monstruo” y madre de su hija, confirmó que el delincuente huyó del Perú en 2021 y se escondió en Bolivia y Paraguay, donde incluso fue detenido y liberado tras pagar fuertes sumas de dinero a policías. Durante todo ese tiempo, recibió apoyo económico desde Perú gracias a Martínez.

Semanas después de su caída, una persona vinculada a Daiana intentó cobrar la recompensa en Paraguay. Sin embargo, no presentó pruebas ni acta de colaboración. La policía sospecha que se trataba de parte del plan para quedarse con el dinero, a pesar de la relación directa entre ella y el líder criminal.

