El testimonio de Jackeline Salazar, una de las víctimas de secuestro de ‘El Monstruo’

Durante once días, la vida de Jackeline Salazar estuvo en manos de un hombre al que no conocía, a quien solo veía a través de una pantalla, pero cuyo poder se sentía en cada amenaza. Ese sujeto era Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien exigía dos millones de soles a cambio de su liberación.

Dos años después de aquel secuestro, la empresaria habló con Punto Final, no para revivir el miedo, sino para que su historia no se repita.

Su testimonio cobra un valor importante en medio del proceso de extradición de Erick Moreno Hernández. El relato de Jackeline Salazar confirma que ‘El Monstruo’ ordenó su secuestro cuando salió de su gimnasio, en Los Olivos.

Durante los once días que duró su secuestro, ella fue obligada a responder llamadas y videollamadas. En esas comunicaciones, pudo ver el rostro de quien dirigía las amenazas y escuchar su voz con claridad.

Según las investigaciones, este fue el quinto de seis secuestros que ordenó Erick Moreno Hernández, pero no llegó a concretarse el pago del dinero que exigía porque la División Antisecuestros de la Dirincri logró rescatar a la empresaria.

Sin embargo, pese a que Jackeline Salazar fue liberada con vida y su familia no tuvo que pagar por su rescate, el secuestro dejó secuelas que no se ven, pero que la acompañan cada día: miedo, desconfianza y una vida que ya no volvió a ser la misma. Hoy, su testimonio es un llamado a la justicia, tanto para ella como para todas las víctimas de ‘El Monstruo’.

