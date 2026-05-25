Toma de San Marcos: este lunes 25 iniciará mesa de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo

En medio de la crisis que vive la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por la toma de su campus por parte de un grupo de estudiantes, la gestión de la rectora Jerí Ramón anunció —a través de un comunicado— que este lunes 25 de mayo se abrirá una mesa de diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo.

“Desde el lunes 25 de mayo se dará inicio al diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo, en el Centro Cultural de San Marcos (Casona) a fin de atender la problemática existente y propiciar el restablecimiento de las actividades universitarias a través de una mesa de diálogo”, se lee en el comunicado.

En este sentido, también se informa que la Asamblea Universitaria, realizada el 22 de mayo, aprobó por mayoría aceptar la renuncia del Comité Electoral. Por lo cual se convocará a un nuevo comité encargado de conducir un nuevo proceso eleccionario garantizando la participación democrática de la comunidad universitaria.

La toma del campus inició el último 12 de mayo. Tras varios días sin poder llegar a un acuerdo con los estudiantes, la gestión de Jerí busca abrir el diálogo a fin de lograr el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas en la universidad.

ESTUDIANTES SE NIEGAN A DEPONER LA TOMA

En tanto, el campus de San Marcos sigue tomado. La paralización de actividades académicas inició el viernes 22 de mayo, luego que los estudiantes levantaron su voz de protestas por un proyecto del Congreso de la República que busca permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias, beneficiando directamente a la rectora sanmarquina Jerí Ramón.

De parte de los estudiantes denuncian injerencia política en la autonomía universitaria por parte de los partidos que conforman el actual Congreso de la República. Además de denunciar el intento de deponer la toma con “el ingreso de matones” en horas de la noche ante la falta de diálogo, así lo informó la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

Finalmente, este grupo de estudiantes rechaza la posibilidad de una reelección de Jerí Ramón. Y de parte de la gestión de la rectora, pide el cese de la toma y el reinicio de las actividades académicas.

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