En el avión con ‘El Monstruo’: Todos los detalles del vuelo que lo trajo de vuelta al Perú

Punto Final fue el único medio peruano que estuvo las 10 horas que duró el viaje que trajo de vuelta a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, desde Paraguay hasta el Perú para que responda a la justicia de nuestro país, acusado de liderar extorsiones millonarias y asesinatos por encargo, atacar con explosivos, así como secuestrar a niños, jóvenes y empresarios.

Pero no solo eso, Punto Final tuvo acceso a una información clave: Existía un plan de fuga, una misión que se tejía desde el interior del penal La Emboscada, a 50 minutos de Asunción. Por ello, nuestra presencia en tierras paraguayas desde el 25 de enero.

Este plan incluía la participación de delincuentes paraguayos y otros peruanos que llegarían al vecino país. Según la información obtenida, ‘El Monstruo’ se efectuaría una autolesión para salir del penal y ser atendido de urgencia. En ese momento, se activaría la operación de rescate del criminal. Sin embargo, este plan macabro fue desactivado a tiempo.

Así, estropeado su plan de fuga, Erick Moreno Hernández partió rumbo al Perú. El vuelo de regreso fue largo con dos paradas técnicas. El primero, de 3 horas con 20 minutos de Asunción a Cochabamba. El segundo hacia Arequipa, de 1 hora con 40 minutos. Y el tercero hasta Lima, de 1 hora con 40 minutos más.

Durante el vuelo, Punto Final fue testigo de cómo alias ‘El Monstruo’ observaba todo. Sentado en la cabina de un avión de transporte táctico, en un área especialmente acondicionada y controlada por la Policía, miraba uno por uno a los efectivos que lo custodiaban. Calculador, permaneció casi todo el trayecto en silencio, aunque por momentos preguntaba, incluso llorando, cuál sería su destino.

Cuando faltaban pocos minutos para llegar a Lima, su rostro cambió. Se volvió contenido y rígido, esforzándose por no mostrar sumisión, intentando conservar una dureza que ya no imponía miedo. La altivez que había ensayado durante el viaje comenzaba a desvanecerse ante una certeza inevitable: estaba llegando para responder por sus crímenes.

Hoy, Erick Moreno Hernández está en manos de las autoridades peruanas recluido en una celda de la Base Naval del Callao. Y eso significa algo más que una extradición exitosa: Significa una señal de justicia para las víctimas.

