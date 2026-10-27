Estación Señor de los Milagros (ex Tacna) acercará a los fieles al santuario de Las Nazarenas

La fe morada vuelve a transformar el mapa del transporte en la capital. A fin de orientar a los miles de devotos que acuden al santuario de Las Nazarenas durante los últimos recorridos procesionales del Cristo de Pachacamilla, el sistema del Metropolitano implementó una variante en su señalética habitual. Desde este martes 27 de octubre, la infraestructura correspondiente al acceso norte de la emblemática estación Tacna pasa a denominarse oficialmente “Señor de los Milagros / Tacna”.

La iniciativa, impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), responde al alto flujo de fieles que abordan los buses troncales para llegar al corazón del Centro Histórico. Según detalló el titular del organismo, David Hernández Salazar, la medida busca rendir un homenaje a la festividad religiosa y, al mismo tiempo, ofrecer un punto de referencia claro y accesible tanto para creyentes locales como para visitantes extranjeros que buscan sumarse a las actividades del mes morado.

El ajuste cobra especial relevancia de cara al cuarto y quinto recorrido de la venerada imagen, agendados para este miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante ambas jornadas, la confluencia de cuadrillas y fieles obligará a aplicar cierres de vías escalonados, por lo cual la estación renombrada servirá como el desembarque directo más cercano al templo donde descansa la sagrada escultura.

Debido al despliegue procesional en el damero de Pizarro, la entidad fiscalizadora advirtió que la flota del Metropolitano podría sufrir variaciones temporales en sus trayectos. Dependiendo de los desvíos coordinados con las autoridades de tránsito, las unidades operarán desviándose por la avenida Alfonso Ugarte o recortando su tramo habitual entre las avenidas Tacna y Emancipación.

Por su parte, los corredores complementarios y las rutas de transporte tradicional mantendrán su servicio con itinerarios alternos mientras dure el paso del anda. La institución exhortó a los pasajeros a tomar previsiones de tiempo y monitorear las redes oficiales del servicio, donde se actualizará en tiempo real la apertura o cierre momentáneo de los paraderos según el avance de las multitudes.

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