Estudiante de ingeniería desaparece tras caer al río Rímac cuando quería orinar: familia pide ayuda para ubicar su cuerpo

Oliver Melgarejo, un joven estudiante de ingeniería industrial, cayó al río Rímac a la altura de Cercado de Lima cuando intentaba orinar. Amigos del universitario contaron que este se encontraba en una fiesta, pero ante la falta de un baño, decidió acercarse a la ribera del río para miccionar.

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado 28 de febrero y desde entonces el joven permanece desaparecido. Fue un reciclador de la zona quien se percató del trágico hecho y dio aviso a las autoridades.

La familia del estudiante llegó hasta la zona para iniciar la búsqueda, sin embargo, aseguran que no han recibido apoyo de las autoridades. Cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que Óliver sale de la reunión, cruza la pista y se acerca al río cuando resbala y cae al precipicio.

