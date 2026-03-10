Extorsionador graba ataque a balazos a chofer de empresa que paga cupos a banda rival

Esta madrugada se registró el cuatro atentado contra los conductores de la empresa de transportes Translicsa. El chofer de un bus fue atacado a balazos cuando se encontraba con pasajeros a bordo en la avenida Sol de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

El conductor de 47 años de edad terminó chocando la unidad que manejaba contra la baranda de metal que divide las vías de ambos sentidos, esto luego de recibir dos impactos de bala en el brazo y en la pierna.

La víctima fue auxiliada por los propios pasajeros y ahora lucha por su vida en el hospital Cayetano Heredia, donde fue operado esta madrugada.

El criminal que se identificó como integrante de los ‘Desa’ se encargó de grabar y difundir el video del momento exacto del ataque al transportista. Se conoció que la empresa ya pagaba cupos a la banda criminal ‘Los Mexicanos’, pero una segunda organización empezó a exigirles dinero en las últimas semanas.

