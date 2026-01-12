Extorsionador muere cuando intentaba lanzar explosivo en Comas: Su cómplice huyó del lugar

Un presunto delincuente de 19 años de edad perdió la vida luego de que la peligrosa dinamita, con el que pretendía extorsionar a sus víctima, explotara en su cuerpo. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Casanave con Velasco Núñez de Vela, en el distrito de Comas.

Las cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que el hampón llega a bordo de una motocicleta junto a su cómplice. Luego de manipular el artefacto explosivo, el sujeto caminó apenas unos pasos hasta que la dinamita detonó en su cuerpo.

El presunto criminal quedó tendido en la vía pública y con los órganos expuestos mientras su cómplice no dudó en huir y dejarlo solo. Agentes de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el cierre de este informe aún se desconoce la identidad del fallecido.

