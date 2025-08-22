Extorsionadores dejan granada en baño de restaurante en San Borja y exigen pago de cupo

La madrugada de este viernes 22 de agosto, un hecho alarmante se registró en el distrito de San Borja, cuando los propietarios de un restaurante encontraron una granada en el baño del local acompañada de un mensaje extorsivo.

En la nota, los delincuentes dejaron un número telefónico al que los dueños debían comunicarse, advirtiendo que, de no hacerlo, “tendrían que asumir las consecuencias”.

Según la información policial, los extorsionadores exigían el pago de S/ 200 soles a cambio de permitir que el negocio continúe operando sin represalias. Incluso, se conoció que otros locales cercanos ya estarían pagando los cobros de cupos para evitar ataques similares.

Agentes especializados de UDEX acudieron al establecimiento para asegurar el artefacto explosivo y trasladarlo de manera controlada, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

