Sujetos armados atacan por error a colegio en el Rímac | VIDEO

En el Rímac, extorsionadores abrieron fuego contra la fachada de un colegio. Según información preliminar, los sujetos armados dispararon contra la institución educativa por error; sin embargo, regresaron al lugar para disparar esta vez contra el portón de una cochera.

De acuerdo con registros policiales, este último local ya había sido atacado hace dos meses por sujetos armados. Tras el atentado, los delincuentes dejaron una nota firmada por la banda “Los Injertos del Rímac”.

En dicha nota, los sujetos incluyeron un número de teléfono para exigir un pago extorsivo a cambio de no volver a atentar contra el lugar. Trabajadores de la cochera prefirieron no brindar declaraciones ante lo ocurrido.

La Policía de la comisaría El Manzano llegó hasta el punto de los disparos para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan dar con los responsables.

