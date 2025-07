Extorsionadores roban furgón y piden rescate de S/10 mil: comerciante acusa fallas de la Policía

Juan Carlos vive una verdadera pesadilla. El comerciante denunció ante Latina Noticias que fue víctima del robo de su furgoneta —valuada en más de 25 mil dólares— y que los delincuentes le exigieron S/10 mil para devolvérsela. Además, contó que dentro del vehículo llevaba mercadería valorizada en cerca de 100 mil soles.

“El siguiente día, a las 8 de la mañana, me llaman y me dicen: ‘Te llamo por tu camión’. Salí y efectivamente no estaba. Me dieron cuatro horas para recuperarlo y me pidieron 10 mil soles”, relató.

ACUDIÓ SOLO A SAN JACINTO A BUSCAR GARANTE

Los extorsionadores le indicaron que debía acudir a San Jacinto, donde encontraría a un supuesto “garante”, encargado de coordinar la entrega del vehículo. Sin embargo, también lo amenazaron con represalias si involucraba a la Policía: “Me dijeron que ya conocían mi casa”, afirmó.

En busca de ayuda, acudió a la DIVINCRI, pero lo derivaron a la DIPROVE de Barrios Altos. Allí le indicaron que debía buscar al garante por su cuenta. Tras horas de incertidumbre, un sujeto se le acercó en San Jacinto diciendo conocer a la banda. Juan Carlos informó a los extorsionadores y estos aceptaron continuar con la transacción.

Con la esperanza de recuperar su vehículo, el comerciante regresó a la Policía, pero le dijeron que ya era tarde para actuar ese día. Al día siguiente volvió con copias del dinero como evidencia, pero los agentes decidieron actuar “así no más”, sin fiscal ni pruebas formales. En la supuesta entrega solo encontraron a agentes de inteligencia, quienes detuvieron al supuesto garante, pero tuvieron que liberarlo al no existir evidencias.

SIGUE RECIBIENDO AMENAZAS

“¿Cómo hacen un operativo sin pruebas? Si no hay evidencia, no hay delito. Al final lo soltaron. Es indignante, decepcionante. Se supone que es una unidad especializada”, expresó con frustración.

Lo más alarmante llegó después: los delincuentes comenzaron a llamarlo nuevamente, detallándole información personal. “Me dijeron que conocen a mi familia, que hasta saben la raza de mi perro. Todo. Es la segunda vez que me extorsionan. La primera fue hace dos años. Ahora otra vez, y con una pérdida que supera los S/100 mil”, denunció.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7