Falso asesor usaba el nombre de Harvey Colchado para cobrar S/15.000 por puesto de trabajo en el Congreso

Punto Final identificó a Hernán Araníbar Dueñas, un hombre que se presentaba como asesor legislativo y habría utilizado el nombre del congresista Harvey Colchado para ofrecer empleos en el Parlamento a cambio de dinero. Dos denunciantes aseguran que entregaron pagos de hasta S/15.000 por puestos que nunca se concretaron.

Ofrecía empleos con sueldos de hasta S/10.500

Con traje de sastre y seguridad al hablar, Hernán Araníbar Dueñas, de 61 años, niega las acusaciones en su contra. Asegura que se trata de una calumnia y sostiene que su detención responde a un supuesto complot. Sin embargo, varias personas lo señalan por ofrecer puestos de trabajo en el Congreso utilizando el nombre del diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación.

Araníbar se presentaba como asesor legislativo y afirmaba tener una amistad de años con Colchado. Bajo esa supuesta cercanía, ofrecía empleos con remuneraciones de S/5.500 y hasta S/10.500 mensuales. Una de las denunciantes, Daniela, contó que lo conoció durante una reunión de amigos y que él le pidió su currículum para gestionar una contratación en el Parlamento.

Para acceder al supuesto puesto, Daniela habría realizado distintos pagos: S/440 por una declaración jurada, S/1.200 por derechos notariales y S/100 por derechos registrales. En total, entregó S/1.740. Como parte de la aparente gestión, recibió mensajes de voz de una persona que se presentaba como asesor legal de Recursos Humanos del Congreso y un contrato de locación de servicios que ofrecía una remuneración mensual de S/5.500.

El documento consignaba datos que despertaron sospechas: un RUC que no correspondía al Estado y una dirección fiscal en la Plaza Bolívar. Otra persona denunció que Araníbar también le ofreció un puesto como subjefe de seguridad, con un sueldo de S/10.500, además de trabajo para su esposa. Según la denuncia, entregó S/15.000 mediante transferencias bancarias y billeteras digitales. Los depósitos habrían llegado a una cuenta de Victoria Yaranga Dueñas, hermana de Araníbar, quien también fue cuestionada por recibir el dinero y respondió que era inocente.

Las citas en el Congreso y el deslinde de Harvey Colchado

Para reforzar la apariencia de legitimidad, Araníbar habría citado a las personas en las instalaciones del Congreso y les ofrecía una visita guiada antes de la supuesta firma de sus contratos. La División de Estafas de la DIRINCRI comenzó a seguir sus pasos y la intervención se produjo cuando llegó al Parlamento junto a una de las personas que lo denunciaba. Durante el operativo, el hombre negó haber recibido dinero y sostuvo que las acusaciones eran falsas.

El diputado Harvey Colchado rechazó tener algún vínculo con Araníbar y afirmó que este habría utilizado su nombre para engañar a personas que buscaban empleo. También recordó que no se debe pagar por una entrevista ni por acceder a un puesto en una entidad pública, pues las contrataciones deben realizarse mediante los canales oficiales.

Las denuncias contra Araníbar, de acuerdo con la información presentada en el informe, se remontan a 2015, cuando fue acusado de ofrecer ingresos a la Universidad Nacional Federico Villarreal. También registra denuncias por supuestas ofertas de empleo en la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, el hombre continúa negando los hechos y las personas que lo denunciaron esperan que sus casos sean esclarecidos.

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