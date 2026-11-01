Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 1 de noviembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 1 de noviembre de 2026.

LA RED QUE SACABA MENORES DEL PAÍS

Esta semana, 12 personas vinculadas a Migraciones fueron detenidas preliminarmente por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Entre los detenidos hay cinco servidores en actividad, seis exservidores y un policía en retiro. Pero la investigación va mucho más allá. Punto Final accedió en exclusiva al expediente fiscal y revelará cómo esta organización había operado desde el interior de Migraciones, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para facilitar la salida irregular de menores de edad, incluso utilizando permisos notariales falsos. La investigación identifica a 23 menores de edad que habrían salido del país mediante registros migratorios manipulados y autorizaciones irregulares. Todo a cambio de pagos que, en algunos casos, alcanzaban los miles de dólares.

432 PROFESORES PROCESADOS POR AGRESIÓN SEXUAL

Desde el caso de agresión sexual en el Liceo Naval, nuevas historias han puesto bajo la lupa una realidad alarmante: las denuncias que involucran a docentes y estudiantes. Una investigación, basada en documentos obtenidos del propio Ministerio de Educación, revela que 505 de los 822 registros administrativos revisado están relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra escolares. En 432 de estos registros, los señalados son profesores. En Lima, la documentación identifica a 47 docentes vinculados a denuncias de este tipo distribuidos en 44 colegios públicos. Detrás de estas cifras hay familias que siguen esperando respuestas del Estado, sobre todo, qué está haciendo para garantizar que las escuelas sean espacios seguros.

FALSO ASESOR DE COLCHADO

Un hombre que se hacía pasar asesor legislativo habría utilizado el nombre del congresista Harvey Colchado para ofrecer puestos de trabajo en el Parlamento a cambio de miles de soles. Prometía sueldos de hasta 10 mil 500 soles, entregaba contratos con apariencia oficial e incluso citaba a sus víctimas en el propio Congreso para hacer más creíble el engaño. Dos personas denuncian haber sido estafadas y aseguran haber entregado importantes sumas de dinero. María Horna tuvo acceso a un audio revelador que expone cómo Hernán Aranibar había montado una operación para aprovecharse de la necesidad de quienes buscaban una oportunidad laboral.

“GOTA A GOTA” JUDICIAL

Dspués de dedicar más de 30 años de servicio a su institución, varios marinos retirados esperaban disfrutar de una jubilación tranquila. Sin embargo, hoy enfrentan una nueva preocupación que perjudica su salud: descuentos judiciales en su pensión por deudas que aseguran no haber contraído. Denuncian ser víctimas de una modalidad de estafa tipo “gota a gota”. Solicitaron préstamos informales por pequeñas cantidades de dinero, pero terminaron enfrentando obligaciones que ascienden a miles de soles, respaldadas por actas de conciliación que aseguran no haber firmado o cuyo contenido desconocen. Los denunciantes señalan a un empresario y sostienen que estos documentos habrían sido utilizados para iniciar procesos judiciales y conseguir que los descuentos se ejecuten directamente de sus pensiones.

¿DÓNDE ESTÁ EL MATERIAL DE GUERRA DE LA FAP?

Punto Final accedió a documentos de una investigación reservada que se sigue en la Fiscalía Suprema ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial. El caso involucra a dos oficiales y un técnico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), investigados por la presunta desaparición de más de 2300 unidades de material de guerra en la base militar Punta Lobos, en Pucusana, al sur de Lima. Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022. Pero hay un detalle que llama especialmente la atención: no solo se investiga la desaparición de este material militar, si no que también se busca esclarecer si se intentó justificar su ausencia mediante un supuesto curso de destrucción.