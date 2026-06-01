Feminicidas prófugos en Perú: 31 acusados siguen libres pese a recompensas

Más de 30 feminicidas permanecen en la clandestinidad mientras las cifras de violencia siguen en aumento. El Ministerio de la Mujer lanzó una campaña para visibilizar sus rostros y acelerar su captura.

En el Perú, 31 feminicidas continúan prófugos de la justicia. Sus rostros han sido difundidos como parte de una nueva campaña del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que busca acelerar su ubicación y captura. Se trata de hombres acusados de asesinar a mujeres y que, pese al paso de los años y las recompensas ofrecidas, siguen sin ser encontrados.

La situación es aún más preocupante si se revisan las cifras actuales. Solo en lo que va del 2026, 49 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país, 12 de estos casos registrados en Lima Metropolitana. Una tendencia que evidencia que la violencia no se detiene mientras muchos agresores siguen libres.

“La evidencia demuestra que gran parte de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas o personas del entorno cercano de las víctimas, convirtiendo los espacios que deberían ser seguros en escenarios de violencia de riesgo”, advirtió la ministra de la Mujer, Edith Pariona.

Desde el 2009 hasta mayo de este año, el Perú acumula 2,229 casos con características de feminicidio. Frente a esta realidad, las autoridades buscan reforzar la búsqueda de los responsables a través del programa de recompensas y el apoyo ciudadano.

EL CASO MARISOL ESTELA ALVA: CRIMEN Y FUGA EN VILLA EL SALVADOR

Uno de los casos más impactantes es el de Marisol Estela Alva. Según la investigación, fue asesinada por su pareja, el exsuboficial del Ejército Luis Genaro Estebes Rodríguez, quien la apuñaló y ocultó su cuerpo dentro de un cilindro que luego enterró en una zona desolada de Villa El Salvador.

A pesar de la gravedad del crimen, el principal sospechoso continúa prófugo. Actualmente, la recompensa por información que permita su captura asciende a 20 mil soles.

ERIKA VALDÉZ: MÁS DE DOS AÑOS SIN JUSTICIA

Otro caso que permanece impune es el de Erika Valdéz. Desde el 2023, su familia espera la captura de Richard Montoya Calderón, acusado de asesinarla tras golpearla y atropellarla antes de huir.

Aunque las autoridades ofrecen hasta 50 mil soles por información que lleve a su ubicación, el presunto feminicida sigue sin ser detenido, prolongando la espera de justicia para sus familiares.

KIMBERLEE KASATKIN: UNA FUGA QUE LLEVA CASI UNA DÉCADA

El asesinato de la ciudadana canadiense Kimberlee Kasatkin también marcó al país. En 2016, fue asesinada por su esposo, el médico cirujano Christopher Franz Bettocchi, quien fue captado por cámaras de seguridad trasladando el cuerpo de la víctima en un saco en el distrito de Miraflores.

Aunque fue detenido en 2017, un hábeas corpus le otorgó la libertad al año siguiente. Desde entonces, permanece prófugo. Casi diez años después, su familia continúa exigiendo justicia. La recompensa por información que permita su captura es de 20 mil soles.

“Detrás de cada caso hay hijas e hijos que crecieron sin sus madres, familias enteras que continúan viviendo el dolor de una pérdida irreparable”, sostuvo la ministra Pariona.

Hoy, con la difusión de los rostros de los feminicidas más buscados, las autoridades apelan al apoyo de la ciudadanía. Cualquier información puede ser brindada de manera confidencial a través de la línea gratuita 0-800-40-007.

Mientras estos sujetos continúan prófugos, los procesos judiciales permanecen abiertos y a la espera de su captura, condición clave para que enfrenten a la justicia por los delitos que se les imputan.

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