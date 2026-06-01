Roberto Sánchez anuncia que esperará resultados de elección presidencial en Penal de Barbadillo

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, afirmó este lunes 1 de junio que esperará los resultados de las elecciones presidencial en segunda vuelta en el Penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, afiliado como figura en su candidatura.

Esta declaración del también congresista Sánchez, ocurrió en la provincia de Casma, en la región Áncash, donde realizó un breve mitin en mitad de la calle. El medio local Visión TV obtuvo sus declaraciones.

“Esa misma noche, vamos a celebrar los resultados, resultados que vamos a esperar en el Penal de Barbadillo junto a Pedro Castillo”, declaró Sánchez en el breve mitin.

Esta misma mañana, Roberto Sánchez presentó su nuevo plan de gobierno y a sus 124 integrantes de su equipo técnico en conjunto con otros partidos políticos, de los cuáles organizó una alianza.

Según el líder de Juntos por el Perú, su equipo está conformado por especialistas de diversos sectores que conocen las problemáticas del campo, la cultura, el desarrollo, el emprendimiento y el arte.

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