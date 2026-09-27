Fenómeno ‘El Niño’: lluvias en la costa norte superan récord histórico registrado en 1997

Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027 ya generan impactos en la costa norte del país. El Senamhi informó que las precipitaciones se intensificaron desde el 22 de setiembre y que, el último 26 de setiembre, varias estaciones registraron acumulados que marcaron máximos históricos para este mes.

En Tumbes, la estación Cañaveral reportó 78,5 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. Este registro representa una anomalía de 15 600 % frente a su promedio mensual habitual de 0,5 milímetros. En tanto, la estación Cabo Inga alcanzó los 72 milímetros.

Según el Senamhi, estos valores incluso superan los registros observados durante setiembre de 1997, en el contexto del extraordinario fenómeno El Niño de 1997-1998.

PIURA TAMBIÉN SUPERA REGISTROS HISTÓRICOS

La situación también es inusual en Piura. La estación El Alto, ubicada en Talara, acumuló 13,5 milímetros en un solo día, una cifra que supera ampliamente su promedio mensual de 0,1 milímetros.

Además, el registro dejó atrás el máximo histórico de setiembre para esta estación, que era de 3 milímetros y había sido registrado en 1977.

SENAMHI PREVÉ LLUVIAS INTENSAS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE

El pronóstico para el último trimestre del año mantiene la alerta. El Senamhi prevé precipitaciones por encima de sus valores habituales entre octubre y diciembre en la costa norte y central, además de los valles de la vertiente occidental de los Andes del norte.

Para octubre y noviembre se espera que las lluvias puedan alcanzar mayor intensidad en el litoral y en las cuencas medias y altas de Tumbes y Piura, así como en zonas del interior de Lambayeque y La Libertad.

EL SUR ANDINO ENFRENTARÍA UN ESCENARIO DISTINTO

Mientras el norte registra un exceso de precipitaciones, el panorama sería diferente en parte del sur andino y algunos sectores de la Amazonía.

En estas zonas se proyectan lluvias más irregulares y, en general, por debajo de sus promedios habituales. Esta situación incrementaría la posibilidad de déficits de precipitación y de condiciones asociadas a sequías.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a la población, reforzar desde ahora las acciones de prevención y preparación frente a los posibles impactos de las lluvias.

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