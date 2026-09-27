Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 27 de septiembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 27 de setiembre de 2026.

CAOS Y CASTILLO DE ARENA EN LA COSTA VERDE

El segundo concierto del cantante británico Robbie Williams en Lima fue cancelado por la Municipalidad de San Miguel, tras el caos de la noche anterior. La comuna cerró temporalmente el local Arena I, el recinto donde estaba previsto el evento, luego de detectar deficiencias en las vías de evacuación y tras el cierre del puente peatonal del Parque Belén, que obligó a cientos de personas a poner en riesgo sus vidas al trepar el morro para poder salir de la Costa Verde durante el primer show. Punto Final investigó lo ocurrido y encontró varias aristas. Una de ellas, la empresa encargada de la producción del concierto está dada de baja desde el 2023 y hoy funciona solo como nombre comercial. Y otra: Arena I ocupa el terreno gracias a un convenio firmado en 2018 con la municipalidad de San Miguel, pese a los cuestionamientos de la Marina de Guerra, que canceló el permiso de uso de esa franja costera por considerar que se le estaba dando un uso distinto al autorizado y que era alquilada sin su autorización. Y porque no es apto para albergar eventos masivos.

VOCES DE LA LIMA QUE ESPERA

El próximo domingo se realizarán las elecciones municipales y regionales. Más de 8 millones 700 mil ciudadanos acudirán a las urnas en Lima. Punto Final y su equipo recorrieron las zonas periféricas de la ciudad para escuchar a los vecinos y conocer cómo viven la Lima de hoy y cómo imaginan la ciudad que sueñan. Muchos sienten que la capital sigue teniendo una deuda con sus zonas más alejadas. Otros, en cambio, agradecen a Lima por las oportunidades que encontraron para salir adelante y sacar adelante a sus familias. Entre sus principales demandas están una Lima con más áreas verdes, mejores servicios básicos y mejores condiciones para vivir.

ALCALDÍA DE LIMA: CANDIDATOS EN CUENTA REGRESIVA

Esta semana, 26 partidos políticos compiten por la alcaldía de Lima. Dos candidatos renunciaron a sus postulaciones y sus respectivos tenientes alcaldes asumieron el liderazgo de sus listas. El lunes y martes se realizó el debate electoral, un encuentro que podría haber generado movimientos en las preferencias de los electores. Según distintas encuestas de intención de voto publicadas hoy, Renovación el primer lugar, seguido por Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular. Punto Final entrevistó a los rostros de estas agrupaciones para conocer sus propuestas frente a dos de los grandes desafíos de Lima: la seguridad ciudadana, señalada como el principal problema por los limeños, y el transporte, una tarea aún pendiente para la ciudad.

PETROPERÚ BAJO SOSPECHA

Esta noche, la Unidad de Investigación de Latina Noticias revelará una auditoría elaborada por un estudio de abogados estadounidense que pone bajo la lupa una serie de comunicaciones, visitas y operaciones vinculadas a los millonarios negocios de PetroPerú con la empresa proveedora suiza Gunvor, cuyo representante, Ray Kohut, confesó en Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios de América Latina. La auditoría identificó cinco operaciones de compra en las que PetroPerú adquirió petróleo ecuatoriano a Gunvor, pese a que la empresa presentó el precio más alto en los respectivos concursos de licitación. Aunque el informe fue realizado en 2022, recién en junio de este año fue remitido a la Fiscalía de la Nación, que ya abrió una investigación por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios.

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