Fenómeno El Niño: supervisan atención a familias afectadas por lluvias en Zarumilla

El Gobierno supervisó la atención de las familias afectadas por las intensas lluvias y el desborde del río Zarumilla, en Tumbes. Como parte de las acciones de respuesta, se verificó un albergue temporal instalado en Villa Primavera, donde permanecen alrededor de 48 familias damnificadas.

El espacio fue entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) e instalado con apoyo del Ejército del Perú para atender a los afectados por las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

EVALÚAN HABILITAR OTRO ALBERGUE PARA DAMNIFICADOS

Durante la jornada también se inspeccionó la Institución Educativa 098 “El Gran Chilimasa”, ante la posibilidad de convertirla en un refugio temporal para las personas que puedan resultar afectadas por nuevas lluvias.

Asimismo, autoridades locales y representantes de las entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres coordinaron nuevas acciones para reforzar la atención de la población y responder ante posibles emergencias en esta zona de Tumbes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Los Shapis aquí: