Feriado 30 de agosto en Perú: cuánto se paga si trabajas y qué otros días no laborables quedan en 2025

Este sábado 30 de agosto será feriado en el Perú en conmemoración a Santa Rosa de Lima, patrona de América, las Filipinas y el Perú, reconocida por su vida de fe y entrega a los enfermos y niños.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 713, los trabajadores tendrán derecho a descansar con remuneración completa. Sin embargo, si un empleado labora durante el feriado, deberá recibir el triple de su salario diario, salvo que se le otorgue un día de descanso compensatorio.

¿CUÁNTO SE PAGA SI SE TRABAJA EL 30 DE AGOSTO?

Según la Sunafil, corresponde:

Un pago por el feriado

Un pago por la jornada laboral

Una sobretasa del 100 % (doble pago adicional)

En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden denunciar a la empresa ante Sunafil. Las multas por no respetar este derecho, consideradas muy graves, pueden superar los S/ 240,000, dependiendo del tamaño de la compañía y la cantidad de afectados.

PRÓXIMOS FERIADOS NACIONALES EN EL 2025

Tras el feriado de Santa Rosa de Lima, quedan aún cinco días festivos en el calendario nacional:

8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho 25 de diciembre: Navidad

