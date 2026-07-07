JNJ aprobó cronograma para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿cuándo se conocerá al ganador?

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la reestructuración del cronograma del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las actividades continuarán con solo un candidato, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, luego de que se aprobara su reincorporación al proceso.

De acuerdo con la resolución aprobada por la JNJ en su sesión extraordinaria del lunes 06 de julio, la entrevista personal se realizará a las 11:00 am, del próximo martes 14 de julio, en la sede principal de la entidad, ubicada en la Av. Paseo de la República N.° 3285, en San Isidro. El ganador se dará a conocer el mismo martes 14. A continuación, el calendario completo:

Entrevista personal: 14 de julio

Publicación de calificaciones de la entrevista personal: 14 de julio

Publicación del cuadro de méritos: 14 de julio

Publicación de resultados de la votación: 14 de julio

Juramentación: 16 de julio

LA REINCORPORACIÓN DE LOYOLA

El viernes 3 de julio, la Junta Nacional de Justicia declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por Carlos Loyola Escajadillo contra la resolución que disponía su exclusión. Votaron a favor: la presidenta María Teresa Cabrera y los miembros Gino Tomás Ríos, Germán Serkóvic y Rafael Ruiz. Por otro lado, se expresaron en contra el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví y los integrantes Jaime de la Puente Parodi y Cayo Galindo.

El candidato había sido excluido del concurso, debido a que omitió declarar en su declaración jurada dos procesos judiciales en su contra, que todavía se encuentra en trámite. De esta manera, se estaba incumpliendo la obligación prevista en el numeral 5 del artículo 6 del reglamento.La decisión de apartarlo fue aprobada sin la participación de Cabrera, Ríos y con los votos en discordia de Serkovic y Ruiz. En sus alegatos, el postulante afirmó que se estaba vulnerando el derecho fundamental al acceso a la función pública, en condiciones de igualdad y meritocracia.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCESO?

La JNJ había declarado desierto el concurso público de méritos para el nombramiento del nuevo jefe de la ONPE, debido a que se decidió excluir a Carlos Loyola Escajadillo y en vista a que la segunda postulante, Amparo Ortega Campana había renunciado a continuar con el procedimiento el 23 de junio, bajo el argumento de que se encontraba enfrentando a una situación personal de salud.

La decisión fue aprobada el 26 de junio, mediante la Resolución Nº 414-2026-JNJ, por unanimidad del Pleno, pero sin la participación de la titular del colegiado ni de Ríos Patio.El proceso fue convocado inicialmente por el exjefe de la institución, Piero Corvetto, en abril de este año.

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