Final de Copa Libertadores hará que Perú gane 75 millones de dólares por llegada de turistas

Lima se prepara para la final de la Copa Libertadores 2025, pues los equipos brasileños de Flamengo y Palmeiras se medirán en un partido único para definir al nuevo campeón. El próximo 29 de noviembre, todos los caminos conducirán hasta el estadio Monumental, lugar donde se jugará el importante cotejo.

La buena noticia para Perú es que esta movilización de hinchas brasileños en Lima, generará un movimiento económico de US$ 75 millones, superando a los US$ 62 millones que Perú consiguió en el 2019 con la final entre Flamengo y River Plate. Se espera que más de 50 mil hinchas lleguen a la capital para vivir el importante partido de fútbol.

Para este 2025, el Mincetur estima un gasto promedio por turista de US$ 1000, cifra superior a los US$ 794 registrados en 2019. Además, proyecta una estadía promedio de entre tres a cuatro noches en Lima, con preferencia en hoteles de tres estrellas y alojamientos temporales, como departamentos y casas alquiladas a través de plataformas digitales.

“El evento genera un efecto positivo en sectores vinculados al turismo y servicios complementarios, como hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local”, explicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Cabe recordar que, en la final del 2019, alrededor del 19% de los visitantes extranjeros expresó su intención de viajar a otros destinos del país después del evento deportivo, siendo Cusco y Machupicchu los lugares más mencionados, seguido por Ica, Paracas y Nasca.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7