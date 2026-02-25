Fiscalía investiga a Marisel Linares por encubrimiento personal en muerte de Lizeth Marzano

El Ministerio Público, a través de una disposición fiscal, confirmó que la periodista Marisel Linares será incluida en la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano tras haber presuntamente incurrido en el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal.

La decisión de la Fiscalía se da luego de que Latina Noticias revelase que Adrián Villar, de 21 años, se reunió con Linares y su padre, Rubén Villar, luego de atropellar a la atleta con su auto, accidente que le costó la vida a Marzano el 17 de febrero de 2026.

Según detalla el documento fiscal, las cámaras de seguridad de San Isidro revelaron que Marisel Linares y Rubén Villar habrían intentado ayudar a Adrián Alonso Villar Chirinos a evadir la justicia tras el atropello, que actualmente es tomado como homicidio culposo, además, se le adjunta el presunto delito de omisión del socorro.

“Por tanto, su actuar se subsumiría dentro del tipo penal de encubrimiento personal, conforme se ha previsto en el artículo 404 del Código Penal”, explica la Fiscalía, quien detalla que dicho delito de encubrimiento tendría una pena privativa de la libertad de no menor de tres años ni mayor de seis.

Tras la decisión de incluir a Marisel Linares por el presunto delito de encubrimiento, la Fiscalía citó a la periodista el 3 de marzo a las 9.00 a. m. para que declare sobre los hechos.

