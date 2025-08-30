Fiscalía investiga a niñera tras caída de menor desde el piso 16 en Comas

La Fiscalía de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Traysi Rocha, quien se encuentra detenida por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de una niña de seis años, quien cayó desde el piso 16 de un condominio en la urbanización Retablo, en Comas.

Como se recuerda, la menor estaba bajo el cuidado de Rocha en el momento del incidente. Además, el fiscal adjunto Percy Salinas Quispe informó que la niña llegó sin vida al Hospital EsSalud Mariano Molina Scippa, donde se efectuó el levantamiento del cadáver junto a un médico legista.

🚨#FiscalíaActúa | Fiscalía inició investigación preliminar contra niñera por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de una menor de seis años de edad, quien habría caído desde el piso 16 de un condominio en la urbanización Retablo, distrito de Comas.



✅El fiscal… pic.twitter.com/USX25S3ui5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 30, 2025

Las autoridades han solicitado exámenes toxicológicos y de dosaje etílico a la investigada, además de recoger testimonios de los padres de la víctima, el administrador del condominio y testigos del suceso.

Del mismo modo, se están analizando las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad de la zona y se ha puesto en marcha las pericias correspondientes en la escena del lamentable acontecimiento.

