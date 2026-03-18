Fiscalía realiza diligencias en Emape tras reportaje de Punto Final sobre millonario pago a empresario

El primer despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro inició diligencias en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), luego de la emisión del reportaje de Punto Final que revela el pago de 4 millones de soles a un empresario por una obra que no habría ejecutado.

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que la diligencia en la sede ubicada en el Cercado de Lima, incluye exhibición de documentos relacionados con el proceso de contratación de un empedrado de una vía en el Damero de Pizarro por el cual se realizó un millonario pago al empresario identificado como Miller Stalin León Dioses, actualmente inubicable.

El despacho del fiscal provincial Carlos Nivin Valdiviezo obtuvo los expedientes administrativos a fin de determinar si existió posibles delitos de colusión y negociación incompatible cometidos por parte de funcionarios de dicha empresa municipal.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Primer Despacho) realizó una diligencia de exhibición de documentos en la sede de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), en el Cercado de… pic.twitter.com/2Y4S7hOpL0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 18, 2026

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