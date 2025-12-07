Temas
Foto muestra quiénes serían los atacantes de Rafael Belaúnde

Foto muestra quiénes serían los atacantes de Rafael Belaúnde
El martes 2 de diciembre, se produjo un atentado contra el candidato presidencial Rafael Belaunde. Una cámara de seguridad que se encontraba a corta distancia logró captar a quienes serían los atacantes.

La cámara de seguridad que se encuentra en la calle Comercio en el distrito de Cerro Azul, que se encuentra a unos metros de la zona donde se produjo el ataque, registró la imagen de una moto con 2 personas a bordo.

“Me han disparado fuera de la puerta. Yo he disparado de fuera del carro. Yo he girado el timón a la izquierda mientras abría la puerta y me he lanzado. Y desde ahí he disparado”, Cuenta Belaúnde a Punto Final sobre el atentado donde resultó herido tras el impacto de bala contra el vidrio de su auto.

