Juntos por el Perú: desde una multa de más de 260 mil soles hasta aportes de fallecidos en campañas anteriores

En noviembre del año pasado y febrero de este año, la ONPE emitió dos resoluciones sancionadoras en contra Juntos por el Perú por irregularidades detectadas en el financiamiento de su campaña para las elecciones generales de 2021. Primero le impuso una sanción de 181 500 soles y otra de 88 mil en febrero de este año. Los supuestos aportantes niegan haber entregado dinero alguno. Incluso una de estas personas fue registrada por el partido con un aporte de mil soles cuando ya había fallecido. La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final analiza diferencias sustanciales entre lo recibido por financiamiento público y lo declarado por la agrupación política, entre otras presuntas irregularidades.

IRREGULARIDADES DEL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DEL 2021

En el 2021, Juntos por el Perú declaró ante la ONPE haber recibido casi 232 mil soles, S/ 231, 864.20, de financiamiento exclusivamente privado. En la resolución de noviembre pasado, la ONPE encontró que la agrupación política recibió 17 aportes de fuente prohibida, al tratarse de fuente anónima o cuyo origen se desconoce. El monto total determinado por la ONPE fue de 17 mil soles.

En la lista de supuestos aportantes para la mencionada campaña figuran Alberto Morote Sánchez, excandidato al Congreso por Juntos Por el Perú y Hugo Chacón Málaga, quienes negaron inicialmente haber entregado dinero alguno.

Otro caso que llama poderosamente la atención es el de Frida Morante Soria, funcionaria de diversas dependencias estatales en la región Moquegua, quien según Juntos por el Perú aportó mil soles en efectivos y otros mil soles en especies en marzo de 2021, sin embargo, ella falleció en diciembre de 2020.

LAS FINANZAS DE JUNTOS POR EL PERÚ

2022: La organización política recibió financiamiento público directo por S/ 1 374 642, pero solo declaró S/ 596 130.

Este mismo año recibió 368 mil soles en aportes privados, entre ellos 2500 soles de Nicanor Boluarte. Sin embargo, los nombres y documentos de identidad de 47 personas no coincidían con los de Reniec.

2023: La ONPE señaló que Juntos por el Perú omitió el trazado de 305 mil soles.

2024: Declararon no haber percibido ingresos, pero ante la ONPE la agrupación reportó más de 320 miles en movimientos.

Al respecto, Roy Mendoza, defensa legal de Juntos por el Perú, asegura que no fueron notificados y que no tuvieron acceso a estos informes. Sin embargo, sí fueron notificados por la ONPE e incluso respondieron con el informe ‘A pesar de que la defensa legal de Juntos por el Perú’.

En este documento, la agrupación política explica haber gastado más de 400 miles soles de financiamiento del Estado, en su mayoría en gastos de funcionamiento que incluye el pago de trabajadores.

Entre ellos, el pago a William Sánchez Palacios, hermano de Roberto Sánchez, quien trabajó en el partido desde el 2022 hasta el 2024, percibiendo cerca de 26 mil soles con dinero de fondos públicos.

En cuanto a la campaña de primera vuelta, Juntos por el Perú ha informado que sus gastos a penas superan los 93 mil soles y que el principal aportante ha sido el propio candidato presidencial con 28 500 soles

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