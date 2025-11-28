Ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025 fueron anunciados por el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura dio a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025, reconocimiento que se otorga en virtud del Decreto Supremo Nº 018-2021-MC y del Reglamento de la Ley Nº 31053, normativa que impulsa la lectura y la producción literaria en el país. En esta edición, se evaluaron obras en las categorías de Cuento, Poesía y Literatura infantil y juvenil, tras un proceso que incluyó la revisión y deliberación del jurado especializado.

En la categoría Cuento, el premio principal fue otorgado a la obra “El peso inevitable de las palomas”, del autor Carlos Ernesto Yushimito del Valle, destacada por su calidad narrativa y su aproximación innovadora al género.

En Poesía, la obra ganadora fue “Jardín de uñas”, del poeta Jorge Enrique Pimentel Vasquez, seleccionada por su propuesta estética y la profundidad de su lenguaje poético. Asimismo, el jurado otorgó menciones especiales a “Umetsu”, de Juan Carlos de la Fuente Umetsu y a “Presagio y sedición de la orquídea madre”, de Gloria Estefany Alvitres Aliaga, resaltando la solidez creativa de ambas propuestas.

En la categoría Literatura infantil y juvenil, el premio fue para “Miguelina”, del escritor Roger Alejandro Rumrrill García, obra reconocida por su aporte al desarrollo de la lectura en las nuevas generaciones. Además, se otorgaron menciones especiales a “Beto, el espantapájaros”, de Samuel Armando Cardich Ampudia, y a “La niña y el mar”, de Javier Alejandro Mariscal Crevoisier, textos que destacan por su sensibilidad y valor pedagógico.

El Ministerio de Cultura informó que la Oficina General de Administración realizará las acciones necesarias para ejecutar el pago de los premios a los autores reconocidos. Con esta edición, el Premio Nacional de Literatura reafirma su compromiso con la promoción del talento literario peruano y la consolidación de una cultura lectora en el país.

El Premio Nacional de Literatura del Perú es el principal reconocimiento que el Estado otorga a la creación literaria nacional. Organizado por el Ministerio de Cultura y respaldado por la Ley N.º 31053, el galardón busca promover la lectura, impulsar la producción editorial y destacar el aporte de escritoras y escritores peruanos en diversas categorías, que suelen incluir cuento, poesía, novela y literatura infantil y juvenil. La selección de las obras está a cargo de un jurado especializado que evalúa la calidad, originalidad y aporte cultural de cada propuesta.

Además del reconocimiento público, el premio incluye una dotación económica y contribuye a difundir las obras ganadoras dentro y fuera del país. Su importancia radica en que fortalece el ecosistema literario peruano, visibiliza nuevas voces y consolida trayectorias ya establecidas, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo cultural y la promoción del libro en el Perú.

