Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lima

Ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025 fueron anunciados por el Ministerio de Cultura

Lima
Ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025 fueron anunciados por el Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura dio a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025, reconocimiento que se otorga en virtud del Decreto Supremo Nº 018-2021-MC y del Reglamento de la Ley Nº 31053, normativa que impulsa la lectura y la producción literaria en el país. En esta edición, se evaluaron obras en las categorías de Cuento, Poesía y Literatura infantil y juvenil, tras un proceso que incluyó la revisión y deliberación del jurado especializado.

En la categoría Cuento, el premio principal fue otorgado a la obra “El peso inevitable de las palomas”, del autor Carlos Ernesto Yushimito del Valle, destacada por su calidad narrativa y su aproximación innovadora al género.

En Poesía, la obra ganadora fue “Jardín de uñas”, del poeta Jorge Enrique Pimentel Vasquez, seleccionada por su propuesta estética y la profundidad de su lenguaje poético. Asimismo, el jurado otorgó menciones especiales a “Umetsu”, de Juan Carlos de la Fuente Umetsu y a “Presagio y sedición de la orquídea madre”, de Gloria Estefany Alvitres Aliaga, resaltando la solidez creativa de ambas propuestas.

En la categoría Literatura infantil y juvenil, el premio fue para “Miguelina”, del escritor Roger Alejandro Rumrrill García, obra reconocida por su aporte al desarrollo de la lectura en las nuevas generaciones. Además, se otorgaron menciones especiales a “Beto, el espantapájaros”, de Samuel Armando Cardich Ampudia, y a “La niña y el mar”, de Javier Alejandro Mariscal Crevoisier, textos que destacan por su sensibilidad y valor pedagógico.

El Ministerio de Cultura informó que la Oficina General de Administración realizará las acciones necesarias para ejecutar el pago de los premios a los autores reconocidos. Con esta edición, el Premio Nacional de Literatura reafirma su compromiso con la promoción del talento literario peruano y la consolidación de una cultura lectora en el país.

El Premio Nacional de Literatura del Perú es el principal reconocimiento que el Estado otorga a la creación literaria nacional. Organizado por el Ministerio de Cultura y respaldado por la Ley N.º 31053, el galardón busca promover la lectura, impulsar la producción editorial y destacar el aporte de escritoras y escritores peruanos en diversas categorías, que suelen incluir cuento, poesía, novela y literatura infantil y juvenil. La selección de las obras está a cargo de un jurado especializado que evalúa la calidad, originalidad y aporte cultural de cada propuesta.

Además del reconocimiento público, el premio incluye una dotación económica y contribuye a difundir las obras ganadoras dentro y fuera del país. Su importancia radica en que fortalece el ecosistema literario peruano, visibiliza nuevas voces y consolida trayectorias ya establecidas, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo cultural y la promoción del libro en el Perú.

