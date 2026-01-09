Gatito resultó herido en ataque con explosivo a cerrajería: Denuncian disputa de terreno

Esta madrugada, desconocidos lanzaron un explosivo a un negocio familiar en el distrito de Carabayllo dejando daños materiales y mascotas heridas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada en una cerrajería ubicada en la avenida Camino Real.

El propietario del lugar contó que la explosión dejó herido a uno de sus gatos, el mismo que resultó con quemaduras en la cola. Asimismo, dijo que el estruendo hizo que otra de sus mascotas escapara de su vivienda y hasta el momento permanece desaparecido.

Sobre el móvil del ataque, el dueño del local descartó ser víctima de extorsiones y cree que el atentado forma parte de represalias por una disputa de terreno. Según contó, una de sus propiedades fue usurpada por desconocidos mientras se encontraba de viaje.

El agraviado no pudo evitar llorar al señalar que teme por su vida. Asimismo pide ayuda a las autoridades a fin de hallar a los responsables del ataque en su contra.

