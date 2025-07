Gianluca Lapadula: familiares del futbolista sufren robo en su vivienda en La Victoria

Momentos de terror vivieron la madrugada de este lunes 7 de julio los familiares del futbolista Gianluca Lapadula, luego de que un delincuente ingresara a su vivienda ubicada en el distrito de La Victoria y lograra sustraer una laptop valorizada en más de 5 mil soles, además de otras pertenencias de valor.

“Estábamos descansando, el que tuvo el contacto directo con el delincuente fue mi hermano. Hemos visto por las cámaras que esta persona estuvo vigilando desde hace tiempo. Al ingresar fue directo al cuarto de mi hermano”, relató una de las víctimas en declaraciones a este medio.

Según se informó, el delincuente trepó por las paredes hasta llegar al segundo piso. Además, dejó olvidada una gorra, que será recogida por peritos para continuar con las investigaciones.

Los familiares denunciaron el hecho ante la Municipalidad de La Victoria y la comisaría, además de solicitar el acceso a las cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar al responsable.

“El tema no es solo lo material, es la sensación de impotencia y de inseguridad. Esto es pan de cada día y no se hace nada. Estando en la comisaría nos dimos cuenta de que no hay patrullas. La impotencia de no estar seguro en tu propia casa”, lamentaron los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identificación del delincuente, mientras que los familiares del delantero peruano exigen que se refuercen las medidas de seguridad ciudadana en el distrito para evitar que hechos como este se repitan.

