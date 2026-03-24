Gobierno anuncia despliegue de Fuerzas Integradas de Tareas en 27 distritos de Lima y el Norte del país

Ante el alarmante incremento de crímenes que golpea a diferentes rubros en nuestro país, el Gobierno dispuso el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, junto a los ministros del Interior, José Zapata, y de Defensa, Carlos Díaz, presentaron oficialmente a los primeros agentes que enfrentarán de manera directa al crimen organizado en los distritos con mayor incidencia delictiva del país.

Cada fuerza estará integrada por 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el serenazgo, cuya acción conjunta permitirá reforzar la presencia operativa y recuperar el control en los territorios más afectados por la delincuencia.

En una primera etapa, las Fuerzas Integradas de Tareas se desplegarán en 27 distritos priorizados de Lima y de las regiones La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7