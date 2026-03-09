Gobierno da carta libre a colegios privados para volver a las clases presenciales

El ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, se reunió con los gremios de colegios privados y dejó abierta la posibilidad de que estas continúen con las clases presenciales pese a la norma que los obliga a realizar clases virtuales entre el 9 y 13 de marzo para reducir la movilidad en el marco de la crisis energética por la escasez de GNV.

Durante la mesa de diálogo, el titular del Minedu sostuvo que no habrá sanciones económicas a las instituciones educativas privadas que no acaten la medida excepcional mientras se restablece la distribución de GNV luego del incendio en el ducto de gas de Camisea.

“No hay ninguna medida punitiva que van a sancionar. Se va a multar, no hay nada de eso, eso no va a ocurrir”, señaló Erfurt Castillo al señalar que nuestro país enfrenta la crisis energética más grave de los últimos años.

