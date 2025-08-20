Gremio nacional de mototaxistas se une al paro de transportistas de este jueves 21

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció que el servicio de transporte público de vehículos menores se suma al paro de transporte urbano en Lima, convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), para este 21 de agosto, en rechazo a la creciente ola de extorsiones que golpea a los trabajadores de las empresas de transporte público.

Mario Arce, presidente del gremio, justificó la participación de vehículos menores al explicar que “todos los transportes y ciudadanía estamos sufriendo las consecuencias de esta grave inseguridad”. Según relató, la estadística de criminalidad hacia mototaxistas es de tres muertos por semana en el distrito de San Juan de Lurigancho, que alberga 80 agrupaciones y cerca de 30 mil personas.

El pasado 22 de julio, diferentes gremios de mototaxistas salieron a marchar frente a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para solicitar, a través del alcalde, reunirse con el ministro de Justicia y el jefe de la Región Policial Lima acerca del proceder del comando policial de dicho distrito. Ello tras el atentado hacia un compañero que resultó herido e incapacitado.

APOYO DE COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS

Mario Arce solicitó al Gobierno y a las compañías telefónicas que se pongan de acuerdo para el acceso inmediato de la información virtual de identificación de los propietarios de líneas y la geolocalización de las llamadas extorsivas como instrumento tecnológico para mayor eficacia de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.

