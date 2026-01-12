Gremios de transporte anuncian paro el 14 de enero ante oleada de asesinatos: “Medida será de 24 horas”

En la tarde del 12 de enero de 2025, los gremios de transporte urbano confirmaron un nuevo paro de transportistas ante la oleada de asesinatos y extorsiones que asola al sector. La medida que acordaron fue anunciada por el representante Martín Ojeda, de Transportes Unidos, luego de reunirse con mandatario interino, José Jerí.

“No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes que se presentan prácticamente cada díez días”, increpó Ojeda, denunciando que tampoco han observado apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Héctor Vargas, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, denunció que José Jerí no cumplió con la ejecución del pliegue de recomendaciones que los gremios plantearon en dos fases, como mantener el Estado de Emergencia con apoyo de los militares y se aplique la prohibición de dos personas en moto. Por ello, anunciaron la paralización de 22.000 buses compuestos por distintas empresas.

“Nos comprometemos que el día 14 de enero de 2026 no habrá transporte público en Lima y Callao, agradecemos el mea culpa del presidente Jerí y de otras funcionarios, pero esta olla a presión no la pueden parar (…) le pedimos a la población que luchen con nosotros”, declaró Ojeda.

