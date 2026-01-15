Habla sujeto que intentó darse a la fuga frente a policías tras ser intervenido en búnker de San Juan de Lurigancho

Agentes de la Policía Nacional intervinieron a más de 50 personas de nacionalidad peruana y extranjera en un búnker que sería utilizado por una facción del Tren de Aragua como punto de reunión para planear actos delictivos. Durante el operativo en el local ubicado en San Juan de Lurigancho, uno de los intervenidos intentó escapar pero fue reducido por los agentes del orden.

Latina Noticias logró obtener declaraciones del sujeto que intentó evadir a las autoridades peruanas y este negó ser integrante de alguna banda criminal dedicada a cometer delitos de extorsión. “Yo soy barbero, yo trabajo, estoy de legal aquí”, señaló frente a cámaras.

Al ser consultado por su escape frustrado, el intervenido justificó su mala conducta debido a la angustia que le generaba perder su libertad. “Tengo requisitoria, tengo antecedentes y estaba desesperado”, añadió con total frialdad mientras se encontraba dentro de una unidad policial.

En todo momento, el extranjero se mostró sin remordimientos por su actuar e incluso admitió que consumía estupefacientes. Finalmente reconoció haber sido detenido hasta en dos ocasiones por la Policía.

