¿Hasta qué hora estarán abiertas las tiendas y centro comerciales este 24 y 25 de diciembre?

¿Hasta qué hora estarán abiertas las tiendas y centro comerciales este 24 y 25 de diciembre?
Pese a las pocas horas para la ‘Nochebuena’, miles de personas siguen comprando regalos navideños, insumos para la cena de Navidad y más, por ello, muchos se preguntan cuáles son los horarios de atención de las tiendas, supermercados, centros comerciales y más en este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

ESTOS SON LOS HORARIOS DE LOS CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS EN NAVIDAD

Jockey Plaza

  • Miércoles 24: de 10am a 8pm
  • Jueves 25: no hay atención

Plaza San Miguel

  • Miércoles 24: de 10am a 8pm
  • Jueves 25: no habrá atención

Larcomar

  • Miércoles 24: de 9am a 9pm
  • Jueves 25: de 12 pm a 9pm

Plaza Norte

  • Miércoles 24: de 9am a 9pm
  • Jueves 25: de 12 pm a 9pm

Mall del Sur

  • Miércoles 24: de 9am a 9pm
  • Jueves 25: de 12 pm a 9pm

La Rambla San Borja y Breña

  • Miércoles 24: de 10am a 10 pm
  • Jueves 25: de 10am a 10 pm

Real Plaza de Salaverry

  • Miércoles 24: de 10am a 9pm
  • Jueves 25:

Metro

  • Miércoles 24: de 7am a 10pm
  • Jueves 25: no habrá atención

Wong

  • Miércoles 24: de 7am a 10pm
  • Jueves 25: no habrá atención

Plaza Vea

  • Miércoles 24: de 8am a 8pm
  • Jueves 25: de 12pm a 9pm

Vivanda

  • Miércoles 24: de 8am a 8pm
  • Jueves 25: de 12pm a 9pm

