¿Hasta qué hora estarán abiertas las tiendas y centro comerciales este 24 y 25 de diciembre?
Pese a las pocas horas para la ‘Nochebuena’, miles de personas siguen comprando regalos navideños, insumos para la cena de Navidad y más, por ello, muchos se preguntan cuáles son los horarios de atención de las tiendas, supermercados, centros comerciales y más en este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
ESTOS SON LOS HORARIOS DE LOS CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS EN NAVIDAD
Jockey Plaza
- Miércoles 24: de 10am a 8pm
- Jueves 25: no hay atención
Plaza San Miguel
- Miércoles 24: de 10am a 8pm
- Jueves 25: no habrá atención
Larcomar
- Miércoles 24: de 9am a 9pm
- Jueves 25: de 12 pm a 9pm
Plaza Norte
- Miércoles 24: de 9am a 9pm
- Jueves 25: de 12 pm a 9pm
Mall del Sur
- Miércoles 24: de 9am a 9pm
- Jueves 25: de 12 pm a 9pm
La Rambla San Borja y Breña
- Miércoles 24: de 10am a 10 pm
- Jueves 25: de 10am a 10 pm
Real Plaza de Salaverry
- Miércoles 24: de 10am a 9pm
- Jueves 25:
Metro
- Miércoles 24: de 7am a 10pm
- Jueves 25: no habrá atención
Wong
- Miércoles 24: de 7am a 10pm
- Jueves 25: no habrá atención
Plaza Vea
- Miércoles 24: de 8am a 8pm
- Jueves 25: de 12pm a 9pm
Vivanda
- Miércoles 24: de 8am a 8pm
- Jueves 25: de 12pm a 9pm