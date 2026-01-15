Hospital Loayza confirma cirugía y estado estable de paciente tras extracción de cuerpo extraño

A través de un comunicado, el Hospital Loayza se pronunció sobre el estado de salud del paciente Ronnie Suárez, quien habría tenido en su interior restos de material quirúrgico tras una intervención para extirparle dos tumores en la zona del abdomen.

Luego de la denuncia realizada por los familiares del joven de 37 años recogida por Latina Noticias, las autoridades del sector salud señalaron que el paciente fue operado con éxito, extrayendo “un fragmento de cuerpo extraño no metálico” de su interior.

En el citado comunicado se menciona también que el paciente presenta una evolución estable y permanecerá bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos, como parte del monitoreo preventivo.

En el citado oficio se menciona también el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos, la misma que se desarrollará conforme a la normativa vigente. De identificarse responsabilidades, se aplicarán las sanciones que correspondan, dentro del marco de las competencias institucionales.

