Identifican a sujeto que robó arma de policía asesinado durante balacera en La Victoria

La Policía Nacional identificó a Anthony Francisco Rosales Orozco, de 20 años de edad, como el responsable de sustraer el arma del suboficial José Gabriel Munibe, asesinado durante un enfrentamiento el último domingo en La Victoria.

El seguimiento se logró gracias a cámaras de seguridad ubicadas en las calles aledañas a la zona de la balacera. Las imágenes muestran el momento en que Rosales Orozco patea el arma del policía malherido, la recoge y la guarda, simulando normalidad mientras usa su celular.

Posteriormente, otra cámara captó su recorrido hasta llegar a su vivienda. El registro de seguridad de la zona permitió a agentes de la Comisaría Apolo ubicar el inmueble e ingresar. Dentro, familiares confirmaron que Anthony llegó con un arma y que su hermano le aconsejó devolverla o dejarla en el lugar de los hechos, recomendación que no siguió antes de desaparecer.

ANTECEDENTES Y BÚSQUEDA

Anthony Rosales cuenta con antecedentes por robo de celular en un spa de La Victoria, así como denuncias por peleas en la vía pública. Ahora mismo, su último registro policial es por hurto agravado de arma de fuego en agravio del Estado.

La División de Homicidios y la Dirincri están a cargo de la investigación, que también busca a seis personas más involucradas en el intento de asalto a un camión de abarrotes que originó el tiroteo. Entre los implicados figura un ciudadano extranjero abatido, identificado como Harrison Rojo Asuaje.

Según el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, en el hecho participaron en total siete delincuentes, dedicados al robo de camiones, autopartes y negocios en una zona comercial de La Victoria.

