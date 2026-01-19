Identifican cadáver de mujer abandonado dentro de colchón: tatuaje fue clave para su reconocimiento

Se revelaron más detalles del asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un colchón en San Martín de Porres. Según los resultados de la necropsia, la víctima murió producto de los múltiples cortes en el cuerpo causados por arma blanca.

En las últimas horas también se conoció la identidad de la mujer hallada sin vida. Se trataría de Jenniffer Lisbeth, de nacionalidad ecuatoriana y madre de cuatro niños.

Los tatuajes que tenía en el brazo y el tobillo fueron claves para que sus familiares en Ecuador la reconozcan. Todo indica que la joven era víctima de explotación sexual en nuestro país.

Cabe señalar que el mototaxista Darwin Cruz Vázquez, quien ayudó en el traslado del cuerpo, permanece detenido mientras sus cómplices, entre ellos una mujer, estarían buscando huir de país por la frontera.

