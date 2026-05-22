Incendio de gran magnitud en Ate consume fábrica y viviendas cerca de grifo: movilizan hasta 15 unidades de bomberos

Cerca del mediodía de este viernes 22 de mayo, un incendio de grandes proporciones se desencadenó en la calle San Carlos del distrito de Ate, a la altura de la avenida Ferrocarril. El siniestro ha consumido una fábrica de la zona y está afectando varios hogares cerca de un grifo de servicio de combustible para autos.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú señala que, como información preliminar, el incendio se habría producido en un depósito de frazadas cerca de una fábrica de fibra de vidrio, afectando a otro negocio de productos químicos. Actualmente, el siniestro se encuentra en código 4, pero se encuentra controlado y perimetrado.

Debido a la gravedad del asunto, el Ministerio del Interior informó el despliegue de más de 50 efectivos y, hasta el momento, 15 unidades para atender el incendio que se encuentra en código 3. También señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha establecido un perímetro de seguridad en la zona, con el fin de facilitar las labores de emergencia y realizar evacuaciones preventivas junto con personal del serenazgo.

Algunos vecinos residentes cercanos a la zona alegan que son tres las fábricas que han sido consumidas por el incendio. Otras personas señalaron que se escucharon detonaciones dentro del núcleo del fuego.

Sedapal envía cisterna de agua y aumenta presión

En el contexto del combate contra el fuego, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que activó su protocolo de emergencia, que contempla el envío de un camión cisterna de la entidad y el incremento de la presión en la red con la habilitación de un hidrante para asegurar abastecimiento de agua sostenido.

La entidad encargada de los servicios del agua también indicó que se encuentran en coordinación con los bomberos para enviar más cisternas por si la adversidad lo necesite.

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