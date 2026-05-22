Elecciones 2026: ONPE reubica mesas de sufragio en Lima

A sugerencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reasignó mesas de votación de espacios abiertos a locales cerrados en tres distritos de Lima, con el objetivo de garantizar mayor seguridad durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Los ciudadanos que el 12 de abril sufragaron en parques de los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores fueron reasignados a locales cerrados, principalmente colegios.

En total, la ONPE reubicó 136 mesas de sufragio, priorizando que los nuevos locales se encuentren cerca de las ubicaciones anteriores para facilitar el traslado de los electores.

Durante la primera vuelta, Lima Metropolitana habilitó 20 espacios abiertos como centros de votación, donde fue necesario instalar toldos, generadores eléctricos y baños portátiles, debido a la falta de locales debidamente cercados y techados.

UNA DECISIÓN EXCEPCIONAL

La ONPE adoptó esta medida de forma excepcional, previa coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, instituciones responsables del resguardo de los locales de votación y sedes electorales.

Finalmente, si tu centro de votación fue algunos de estos espacios abiertos: Parque Cáceres, Parque Gran Mariscal Ramón Castilla, Parque del Bombero, Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, Parque Santos Dumont, Boulevard Tarata, Parque Miguel Grau, Parque Tradiciones Peruanas, Parque Ramón Castilla o Parque John F. Kennedy, tu centro de votación fue cambiado. Puedes consultar tu nuevo centro de votación en la página de la ONPE (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/).

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