Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este viernes 22 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 22 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la república, José María Balcázar, supervisó el inicio de las obras de ampliación de redes eléctricas en el centro poblado Nuevo Paraíso, Chepén y participó en la colocación del primer poste.

El proyecto, ejecutado por el MINEM, garantizará energía continua y segura para 302 localidades de la región. Desde el Ejecutivo se indica que la obra beneficiará a más de 20 mil habitantes.

Asimismo, Balcázar visitó la I.E. “Carlos Gutiérrez Noriega” para liderar la entrega de herramientas tecnológicas que ayuden al cierre de brechas digitales. Durante la jornada, el mandatario supervisó el uso de las nuevas tabletas. Reafirmó el compromiso de su gestión por una educación de calidad, con valores y tecnología para que cada estudiante de la región y del país tenga las mismas oportunidades de éxito.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado no registró visitas en lo que va del día. Esto debido a que se encuentra realizando actividades oficiales en la región La Libertad.

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