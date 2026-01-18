Informalidad fatal en Emape: víctimas mortales de choque múltiple no tenían contratos laborales ni beneficios sociales

El pasado 15 de enero, dos trabajadores de Emape perdieron la vida cuando realizaban labores de limpieza y mantenimiento a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, esto luego de que un tráiler colisionara a gran velocidad contra vehículos municipales y transporte de personal.

El chofer que provocó el accidente, Edwin Vega Luis, fue detenido en el lugar tras dos horas de estar atrapado en su vehículo. Otras ocho personas resultaron heridas de gravedad y dos fallecieron: Wilfredo Rosales Mallma (52) y Jessica Colachahua (32), madre de una niña de 13 años y un niño de 4 años.

Esta tragedia ha sacado a la luz una serie de irregularidades en las contrataciones del personal de EMAPE, principalmente en el área de mantenimiento de vías. Punto Final pudo conocer que ambas víctimas mortales del accidente no tenían un contrato vigente, ni siquiera una orden de servicio al igual que otros 200 trabajadores de esta empresa. Fuentes de la misma empresa señalaron que el último jueves se le dijo al personal que no laborara ante la posible inspección de SUNAFIL. Ellos fueron citados un día después para firmar sus órdenes de servicios.

Pese a que no han sido formalizados por la empresa municipal, los trabajadores denuncian ser obligados a pagar el Seguro Complementario de Riesgo en Trabajo, conocido como SCRT, indispensable para realizar labores de alto riesgo. Estos empleados, que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, mostraron los depósitos a una trabajadora de EMAPE, quien a su vez adquiría estos seguros.

Emape responde por trabajadores informales

Pablo Paredes, presidente del directorio de EMAPE, justificó la informalidad laboral de los trabajadores debido al retiro de Rutas de Lima. Además admitió que recién se está regularizando el vínculo contractual de los empleados que fallecieron en el choque múltiple y de sus demás compañeros que se encuentran en la misma situación irregular.

La municipalidad de Lima se ha comprometido a apoyar a las víctimas y a los deudos de los fallecidos, sin embargo, el abogado laboralista Jorge Toyama advierte que todos los trabajadores deberían tener un seguro de Ley desde el primer día de labores, 32 sueldos en caso de fallecimiento o accidente con capacidad permanente, beneficios sociales, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y lo más importante, un seguro de pensión.

