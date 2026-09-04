‘Jhonsson Pulpo’ permanecerá 15 días bajo detención preliminar en la Dircote

El teniente general PNP Manuel Lozada, Director Nacional de Investigación Nacional, informó que Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, permanecerá 15 día bajo detención preliminar en la sede de la Dircote, donde se vienen realizando las investigaciones en coordinación con las autoridades policiales de Trujillo.

“Esta se está coordinando. Hoy se van a realizar las diligencias correspondientes, va a venir un equipo de secuestro de Trujillo y las diligencias se van a realizar en la sede de la Dircote”, explicó el Manuel Lozada.

En tanto, se informó que una vez culminen las investigaciones en la sede de la Dircote se procederá a definir a qué penal irá a cumplir su condena de cadena perpetua por el asalto a mano armada que en marzo de 2020 terminó con la vida de una comerciante en Trujillo, en la región La Libertad.

¿QUIÉN ES ‘JHONSSON PULPO’?

‘Jhonsson Pulpo’ es hijo de Jhon Cruz Arce, cabecilla de la organización. Desde muy joven asumió el liderazgo de la estructura criminal heredada por su papá. Rápidamente su nombre fue adquiriendo peso ante las autoridades policiales. Se llegó a ofrecer S/500 mil por información que permita ubicarlo tras permanecer prófugo.

Se conoce que su captura en La Paz fue posible gracias a un operativo conjunto entre las policías de Perú y Bolivia. Entre los múltiples delitos que le atribuyen está el secuestro, sicariato y robo agravado.

El reciente secuestro de un empresario minero en Trujillo, donde fueron asesinados a balazos cuatro personas, fue atribuída de forma tentativa por la Policía a ‘Los Pulpos’, quienes tras la caída de algunos de sus altos mandos habría buscado nuevas formas de financiamiento retornando a la actividad del secuestro y posterior pedido de millonarias cifras.

Contra ‘Jhonsson Pulpo’ pesa una condena a cadena perpetua en el Perú dictada por el Poder Judicial tras ser hallado culpable de delitos graves como secuestro, extorsión y homicidio.

Se conoce que por orden de sus cabecillas esta organización nacida en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, extorsionaba sistemáticamente a comerciantes, transportistas y empresarios. Ejecutaban secuestros extorsivos de alto impacto y sicariato. En los últimos años lograron expandirse desde el norte hacia Lima y países vecinos como Chile y Bolivia.

Finalmente, una forma que tuvo de eludir a la justicia fue el fingir su fallecimiento mediante la inscripción de un acta de defunción falsa en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que le permitió permanecer prófugo y continuar dirigiendo operaciones criminales de manera clandestina. También se pudo comprobar que se habría sometido a cirugías para pasar desapercibido.

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