La Casa Blanca crea videojuego sobre expulsión de migrantes

La administración de Donald Trump vuelve a generar controversia por la forma en que promociona sus políticas migratorias. Esta vez, la Casa Blanca incorporó a su página web oficial una sección de videojuegos que convierte temas como la deportación y el control de la frontera en dinámicas de entretenimiento.

La iniciativa aparece en medio del endurecimiento de las medidas migratorias del Gobierno estadounidense, que ha intensificado las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

CINCO VIDEOJUEGOS EN EL “ARCADE” DE LA CASA BLANCA

A través de la página oficial de la Casa Blanca, en un apartado especial denominado “Arcade”, se puede acceder a cinco videojuegos de temática retro que presentan distintos objetivos relacionados con las políticas migratorias de la administración Trump.

Uno de ellos es “Build the Wall”, una adaptación de la mecánica de Tetris que plantea como objetivo “Proteger la frontera de la horda que se avecina”. El juego hace referencia a la construcción del muro fronterizo impulsada por Trump.

Otro título es “Rio Run”, inspirado en el clásico Snake. En este caso, un personaje similar a Donald Trump recorre el escenario mientras reúne a personas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

La colección también incluye “Border Patrol”, “ICE Block” y “Deportation Nation”, cuyos contenidos están vinculados a la vigilancia fronteriza, las operaciones migratorias y las deportaciones.

CRÍTICAS Y RESPUESTA DE LA CASA BLANCA

La publicación de estos contenidos provocó críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente por presentar las políticas de deportación como parte de una experiencia de entretenimiento.

Ante los cuestionamientos, la administración estadounidense defendió la iniciativa. En un comunicado enviado a una agencia de noticias, sostuvo que el videojuego “resalta aún más el contraste entre una cultura ‘divertida’ y ‘del éxito’ y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos”.

La estrategia se suma a otros contenidos difundidos por el Gobierno de Trump para respaldar públicamente sus medidas contra la inmigración irregular.

VIDEO DE DEPORTACIÓN DE HAITIANOS GENERA CUESTIONAMIENTOS

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) difundió recientemente un video en el que aparecen inmigrantes haitianos esposados durante su deportación, luego de que Washington revocara un estatus migratorio que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos.

El material audiovisual, acompañado de música de fondo, fue cuestionado por opositores a Donald Trump, quienes lo calificaron de degradante y racista.

El DHS, por su parte, informó que durante agosto arrestó a casi 51.000 inmigrantes indocumentados, cifra que presentó como un récord.

Las nuevas publicaciones de la Casa Blanca y del DHS forman parte de una intensa campaña de comunicación en torno a la política migratoria del Gobierno estadounidense, mientras continúan las operaciones de detención y deportación en distintas partes del país.

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