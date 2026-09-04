Nuevo presidente del INPE: gobierno designa a Abraham Lescano como titular

El Gobierno de Keiko Fujimori designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras aceptar la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay, quien ocupaba el cargo desde mayo de este año.

En tanto, el nombramiento del nuevo titular del INPE fue oficializado el último jueves 3 de septiembre mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano.

Una designación que busca mayor estabilidad en la institución penitenciaria tras la polémica generada por la inasistencia de Raúl Inga Garay a la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso, grupo presidido por la diputada Paola Martínez de Renovación Popular.

La cita tenía como propósito conocer las medidas implementadas para contrarrestar la criminalidad y revisar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios luego de que se pusiese nuevamente sobre el foco las extorsiones que se realizan desde dentro de las cárceles.

PRIMER JEFE DEL INPE DESIGNADO POR KEIKO

Raúl Inga Garay fue designado durante el Gobierno de José María Balcázar, por lo que Abraham Lescano Salazar es el primer jefe del INPE designado por la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

Por ello, la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

¿QUIÉN ES ABRAHAM LESCANO SALAZAR?

Abraham Lescano es coronel de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro y proviene del ámbito de inteligencia. Tiene experiencia como subdirector de Inteligencia y de Información e Intereses Aeroespaciales.

Finalmente, este cambio se produce durante la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), la cuál reemplazará al INPE al absorber al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

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