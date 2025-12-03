JNJ abre investigación a fiscal Henry Amenábar tras ser intervenido recibiendo coima

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación de oficio al fiscal adjunto provincial penal de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, Henry Amenábar Almonte, tras haberse conocido que fue intervenido en flagrancia recibiendo un soborno de tres mil dólares para beneficiar a un investigado.

De acuerdo a la información propalada en exclusiva por Latina Noticias, el fiscal intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público recibió el dinero de parte del denunciante, a quien le habría solicitado la suma de veinte mil dólares a cambio de archivar la investigación por estafa que realizaba en su contra. Amenábar Almonte integraba el Equipo Especial Lava Jato.

La JNJ señaló en un comunicado que lo ocurrido empaña la labor del Ministerio Público en la persecución del delito e informó que recabará la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la transparencia e idoneidad de los magistrados.

