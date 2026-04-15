José Samamé implica a más funcionarios de la ONPE en demoras en el traslado de material electoral

José Edilberto Samamé Blas, exgerente de la ONPE, señaló a otros funcionarios de la entidad estatal como presuntos responsables del retraso de la entrega del material electoral el domingo 12 de abril. Latina Noticias accedió a sus declaraciones ante la Dircocor PNP, donde además aseguró que los problemas logísticos fueron advertidos desde el sábado 11 de abril a las 8:30 de la mañana.

En su testimonio, sindicó al subgerente de producción electoral Juan Phang como el responsable de que no se cumpliera el cronograma de entrega del material a los locales de votación. Respecto a la contratación del servicio de traslado, apuntó a la gerencia de administración que según el portal institucional de la ONPE está a cargo de Edward Alarcón González.

También se conoció que el propio Samamé fue quien decidió continuar utilizando los servicios de Galaga SAC mientras se buscaba a otra empresa que pudiera encargarse de la distribución del material electoral. Según su versión, la gerencia de administración le informó que ese mismo día se podían contratar unidades móviles adicionales por 48 mil soles mediante procedimiento de asignación de dinero por encargo.

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