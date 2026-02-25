Joven atropellado en av. Javier Prado habla por primera vez tras salir de UCI

Luego de permanecer varios días en estado crítico, Fernando Guerrero Flores salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ahora se recupera favorablemente luego de ser atropellado por José Mercedes Amaya de Dios de 81 años en la avenida Javier Prado.

El joven habló por primera vez frente a las cámaras de Latina Noticias para contar el drama que vivió tras sufrir el violento accidente, suceso que lo dejó postrado varios días en la cama de una clínica local. Aunque siente que ha librado una batalla, contó que todavía presenta dolores en varias partes del cuerpo.

El agraviado también contó que quedó conmocionado al ver las imágenes que muestran el preciso instante en que fue embestido por el octogenario. Ahora espera que este se haga responsable de los gastos médicos, monto que supera los 35 mil soles.

“Lo principal es recuperarme del todo. (…) y que se haga justicia por todo lo que pasó. Me han dicho que me he salvado de milagro porque el video es un poco fuerte, solo lo ví una vez y sí me asustó, de ahí no he querido volver a ver el video”, contó el joven de 21 años.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7