Joven necesita injerto tras brutal ataque de perro pitbull en Santa Anita

Un nuevo caso de ataque de perro pitbull ha generado alarma en Santa Anita. Una joven denunció ante Latina Noticias que fue brutalmente atacada mientras hacía deporte en un parque de la zona. Según relató, el animal estaba sin correa y, pese a la gravedad de las heridas que le causó, los dueños del can no se han hecho responsables de su recuperación.

“Yo había salido a hacer deporte al parque, veo que el perro se acerca y me quiere atacar. Como cualquier persona me asusté, traté de alejarlo, pero el perro se lanza y me agarra del brazo. Mi pareja intentó ayudarme, yo me tiré al piso para cubrirme la cara y ahí es cuando el perro me muerde la cabeza y me empieza a sacudir”, narró la víctima.

La joven detalló que tras ser soltada, el pitbull volvió a atacarla y la mordió en la pierna, provocándole heridas tan graves que ahora necesita un injerto para poder recuperarse. “No he tenido el apoyo de nadie y necesito con urgencia ese injerto”, lamentó.

Según su testimonio, el perro no llevaba correa, solo un collar, y aunque el dueño intervino, apenas logró controlar al animal. “El dueño lo único que hizo fue golpearlo, y el perro se alteraba más. El que realmente me ayudó fue mi enamorado”, contó.

